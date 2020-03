Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a propus luni extinderea la intreaga tara a carantinei obligatorii aplicata de capitala Moscova in efortul de a opri raspandirea coronavirusului, relateaza EFE potrivit Agerpres. "Cer guvernatorilor regiunilor Rusiei sa ia nota de aceasta masura si sa studieze aplicarea ei in teritoriile…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat duminica aceasta ca epidemia de coronavirus a intrat intr-o noua faza in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate in capitala Rusiei a depasit 1.000, iar multi moscoviti au continuat sa iasa in pofida apelurilor de a sta acasa, informeaza…

- Vineri, Kremlinul a confirmat un caz de infecție cu coronavirus in administrația președintelui Vladimir Putin. Guvernul a anunțat extinderea masurilor restrictive impuse in Moscova la nivel național, pentru a combate epidemia.Numarul de infecții cu coronavirus a crescut spectaculos, potrivit datelor…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Primarul general Ion Ceban se afla intr-o vizita oficiala in capitala Federației Ruse. Edilul a avut o intrevedere cu ministrul in Guvernul rus, seful Departamentului Relații Economice Externe a Moscovei, Serghei Ceriomin.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a desemnat, miercuri, ca nou premier pe directorul Serviciului Fiscal Federal, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa.Numirea, care a fost remisa spre aprobare legislativului,…