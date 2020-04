Carantină made in Romania – Statul român riscă mii de procese In unele orase din tara au fost infiintate centre de carantina in care s-a locuit la gramada, uneori fiind vorba de 8 persoane in aceleasi camere sau de 80 de persoane care au impartit, pe toata durata carantinei, aceeasi toaleta. Situatia a fost tensionata inca de la inceput, pentru ca declararea pandemiei i-a pus pe decidenti in situatia de a actiona rapid, pentru a limita propagarea bolii, in conditiile in care romanii din s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

