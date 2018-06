Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Buzau a solicitat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau instituirea carantinei in zece sectii ale unitatii medicale, intre care Pediatrie, Terapie Intensiva, Chirurgie Generala, Ortopedie. Masura a fost dispusa din cauza numeroaselor cazuri de rujeola inregistrate in ultimele…

- In perioada 30 aprilie-6 mai, pe raza județului Suceava s-au inregistrat 1.580 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare, cu 49 de internari. De asemenea, la Direcția de Sanatate Publica au fost raportate 420 de cazuri de pneumonie, din care 74 au necesitat spitalizare. Saptamina…

- Un copil in varsta de 3 luni din Iasi si un altul in varsta de 5 luni din Vrancea au murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 52. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), de la debutul epidemiei s-au inregistrat 12.799 de cazuri de rujeola,…

- V. S. Direcția de Sanatate Publica Prahova a dat publicitații, ieri, o noua informare referitoare la situația imbolnavirilor din cauza infecțiilor respiratorii inregistrate in Prahova in saptamana 9-15 aprilie. Potrivit sursei menționate, alți doi prahoveni au decedat din cauza imbolnavirii de pneumonie,…

- Directia de Sanatate Publica DSP Tulcea a anuntat, joi, patru noi cazuri de rujeola si sapte suspiciuni, informeaza Agerpres.ro. In saptamana 2 8 aprilie, s au inregistrat patru cazuri confirmate de rujeola la sugari de cinci si zece luni, precum si la un adolescent de 17 ani, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 97 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 71 cu virusul gripal tip B, 21 cu virusul gripal tip AH1 și cinci cazuri cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017…