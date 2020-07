CARANTINA la HOTEL – o afacere extraordinară pentru MURAD Primaria Sector 1 a atribuit in perioada starii de urgența, fara licitație, prin incredințare directa, contracte catre hoteluri controlate in trecut de Puiu Popoviciu sau catre unitați hoteliere deținute de omul de afaceri Mohammad Murad. Contractele au fost incheiate pentru a caza persoanele care trebuiau izolate minimum 14 zile in perioada martie – mai. Hotelurile și firmele care au asigurat cazarea și hrana persoanelor aflate in carantina in Sectorul 1 au primit aproape 8 milioane de lei de la Poliția Locala Sector 1, așa cum reiese din datele pe care G4Media.ro le-a obținut de la administrația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vin din tari membre ale UE si Spatiului Economic European in care numarul cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportate la 100.000 de locuitori este mai mic sau egal cu cel din Romania in perioada similara sunt exceptate de la carantina/izolare. Lista staetelor care…

- Primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 1 iulie 2020, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași destinata luarii unor masuri de prevenire a raspandirii pandemiei COVID-19 in Municipiul Iași, dar și de reluare treptata a activitaților socio-economice…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, sâmbata, într-o sedinta online, ca românii care vor sosi din 17 state europene nu vor mai intra în carantina sau autoizolare, iar zborurile catre si dinspre respectivele tari se vor relua, hotarârea fiind aplicata…

- Primarul din Radauți, Nistor Tatar, a anunțat ca Piața Obor – Targul de mașini din acest municipiu, de pe str. 1 Mai, se va redeschide incepand de duminica, 14 iunie 2020. Nistor Tatar a precizat ca hotararea cu privire la redeschiderea acestui targ a fost luata in ședința Comitetului Local pentru Situații…

- Instituția Prefectului informeaza ca in ultimele 24 de ore, angajați ai Poliției, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgența și Poliției Locale au participat la mai multe acțiuni pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul COVID-19 in județul Argeș. Au fost verificate 610 persoane, cu…

- In județul Salaj, astazi, 5 mai 2020, se afla in carantina 180 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 385 persoane. Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in județul Salaj au fost inregistrate 40 de persoane confirmate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 18 au fost declarate…

- Locuitorii din Fetesti nu vor mai putea merge cu autobuzul si nici nu li se va mai permite accesul in institutiile publice daca nu poarta masti. Decizia a fost adoptata vineri, 24 aprilie, in cadrul sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Astfel, municipiul Fetesti devine prima localitate…

- PSD a anuntat joi ca aplicatia COVID-19 Lockdown Tracker pentru monitorizarea persoanelor aflate in izolare impusa sau carantina este finalizata, aceasta fiind pusa la punct de Alexandru Petrescu, in colaborare cu un grup de specialisti din sectorul romanesc de securitate cibernetica. "O veste buna!…