Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient cu coronavirus din San Antonio, Texas, care a fost eliberat din carantina, a fost testat ulterior pozitiv pentru noul virus și este acum din nou in carantina, potrivit primarului orașului, transmite Fox News.Pacientul se afla in carantina obligatorie la Centrul pentru Boli Infecțioase…

- Inca 10 persoane din Bistrița-Nasaud s-au adaugat celor 42 deja izolate la domiciliu și monitorizate de medicii DSP. Vineri, numarul total a ajuns la 52, persoane care s-au reintors din Italia, dar și familiile acestora. Numarul persoanelor izolate la domiciliu și aflate in monitorizarea Direcției…

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.

- Ministerul de Interne anunța miercuri dimineața ca sunt 26 de persoane in carantina, iar 2.077 sunt monitorizate la domiciliu. Pana in acest moment nu exista niciun cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu noul tip de coronavirus. De asemenenea, Grupul de Comunicare…

- Real Madrid si-a rupt seria de 15 etape fara esec la Valencia, cu Levante (0-1), acuzand lipsa unui varf de careu, si a cedat primul loc Barcelonei. „Se mai intampla sa nu marchezi", a explicat Zidane. Clasamentul LIVE din La Liga Real i-a cedat sefia Barcelonei, chiar inaintea duelului cu Man. City…

- Autoritațile chineze au ordonat tuturor celor care se întorc în oraș sa intre în carantina timp de 14 zile, în caz contrar, urmând sa fie pedepsiți. Presa de stat descrie decizia ca pe o tentativa de a ține noul coronavirus sub control, conform BBC.Locuitorii au…

- O nava de croaziera este in carantina pe mare, cu mii de oameni la bord, dupa ce o parte din pasageri au fost confirmați ca au coronavirus, potrivit CNN . Autoritațile japoneze sunt in alerta pentru a ține sub control un posibil focar de coronavirus Wuhan, dupa ce s-a dezvaluit ca un pasager infectat…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.