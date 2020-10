Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Valcea, Sebastian Fartat, afirma ca situatia din judet este "alarmanta" in ceea ce priveste evolutia numarului de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, in conditiile in care Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea are un grad de ocupare de peste 95% si…

- Trei educatoare s-au infectat cu coronavirus la unitatea respectiva de invațamant, astfel ca Gradinița nr. 9 a fost inchisa. Prefectul județului Brașov, Mihai-Catalin Vasii, a convocat, astazi o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), pentru a supune dezbaterii și votului propunerea…

- In cadrul ședinței extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de astazi , directorul executiv al DSP Suceava, dr. Dinu Sadean, a precizat faptul ca, evoluția in dinamica a numarului de rezultate pozitive la testarea SARS- CoV- 2 in județul Suceava din ultimele 24 de ore se poate…

- Activitatea salilor de fitness, culturism, gimnastica aerobica si alte astfel de sporturi din judetul Arges va fi suspendata pentru doua saptamani, incepand de marti dimineata, in urma unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.”Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea au adoptat o serie de noi masuri suplimentare pentru gestionarea pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) in județ in condițiile creșterii numarului de cazuri de persoane confirmate pozitiv in ultimele saptamani.Potrivit hotararii adoptate,…

- COMUNICAT DE PRESA Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea, intruniți in ședința extraordinara la solicitarea prefectului Tiberiu Costea in data de 28 iulie a.c., au adoptat o serie de noi masuri suplimentare pentru gestionarea pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) in județ in…

- Prefectul de Dambovita, Aurelian Popa, propune obligativitatea purtarii mastii in spatiile deschise din pietele, targurile si oboarele din judet, iar daca va fi adoptata, masura va intra in vigoare de joi. Dambovița este unul din cele cele patru județe din Romania unde in ultima saptamana s-au inregistrat…

- Masca devine obligatorie, de miercuri, in toate localitațile din județul Argeș, dupa ce autoritațile au ajuns sa raporteze 100 de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi. Și programul teraselor va fi restricționat, a anunțat, marți, prefectul de Argeș, Emanuel Soare. Fiecare persoana care are peste 5 ani…