- Comuna Branisca, din judetul Hunedoara, a intrat de luni in carantina zonala pentru o perioada de 14 zile, dupa ce incidenta imbolnavirilor de COVID-19 a ajuns la o valoare de 40,08 la mia de locuitori, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP), potrivit Agerpres. Conform datelor oficiale, in…

- Incidența COVID in Capitala a scazut, duminica, pana la 16,38 la mia de locuitori. Este a doua zi in care a fost inregistrata o scadere ușoara, potrivit datelor publicate de Directia de Sanatate Publica. Potrivit DSP București, incidența COVID in Capitala este duminica de 16,38 la mie, fața de 16,53…

- Potrivit ultimelor date transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș, 5 localitați din județ au depașit rata de infectare de 6 la mia de locuitori. In localitațile cu o incidența peste 6/mia de locuitori se instituie carantina de noapte in weekend. Persoanele nevaccinate nu pot circula in intervalul…

- In Timișoara, rata de infectare cu Covid-19 a ajuns, miercuri, 29 septembrie, la 8,08 cazuri la mia de locuitori. Astazi, CJSU trebuie sa se intruneasca pentru a decide noi restrictii, care sa reduca raspandirea infectiei cu virusul SARS-Cov-2. Carantina de noapte ar putea fi extinsa in toate zilele…

- Rata de infectare din Timișoara atinge valoarea de peste 8 la mie. Deși pragul de 7.5 la mie a fost depașit inca de ieri Comitetul Județean de Situații de Urgența. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 6,02.…

- Timișoara a depașit 7 la mie rata de infectare – de maine intram in scenariul carantinei de weekend și, foarte curand, se vor institui restricțiile zilnice Comunicat 27.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 4,07 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,54. Astfel, incepnd de joi, in Timisoara se vor introduce noi restrictii, potrivit anexei 2. Rata de infectare a trecut de 3 si la nivelul judetului. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția…