Fernando Simon, director al Centrului de Sanatate pentru Situații de Urgența, a anunțat ca zone intregi ale unui mic cartier din provincia La Rioja, Spania, au intrat in carantina, masura pentru prevenirea raspandirii coronavirusului dupa o inmormantare ținuta in Vitoria, scrie expansion.com. Simon a explicat, intr-o conferința de presa in care a prezentat situația privind […] Articolul Carantina in zone din La Rioja (Spania) unde au fost depistate 39 de cazuri la o inmormantare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .