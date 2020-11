Stiri pe aceeasi tema

- In Baia Mare va fi instituita carantina pentru doua saptamani incepand de miercuri, ora 17.00. Rata de infectare in orașul Baia Mare a ajuns la 6,47 la mia de locuitori. Odata cu impunerea carantinei circulația persoanelor va fi limitata. De asemenea, organizarea de nunți, botezuri, mese festive in…

- Romania intra in carantina parțiala, de luni, 9 noiembrie. Dupa ora 23.00 se poate ieși din casa doar cu declarație pe propria raspundere, școlile trec in regim online, magazinele se inchid mai devreme, iar masca sanitara devine obligatorie peste tot in Romania, in spațiile deschise. Șeful DSU, Raed…

- Prefectura Bistrița-Nasaud avertizeaza ca numarul de cazuri de Covid-19 a crescut in Bistrița, motiv pentru care municipiul se apropie de masura carantinei. Conform prefecturii, municipiul „se apropie de un prag critic ce poate atrage in perioada imediat urmatoare instituirea carantinei zonale”. Marți,…

- Luna noiembrie aduce noi restrictii si pentru Austria. De marti se impune carantina partiala.Noile restrictii inchid restaurantele, barurile si facilitatile recreative. Totodata, cancelarul Sebastian Kurz spune ca austriecilor le va fi interzis sa iasa din case intre ora opt seara si…

- Doua comune din județul Neamț au fost plasate, miercuri, in carantina pentru 14 zile. Pentru ca cetațenii sa poata ieși din case au nevoie de declarație pe propria raspundere. In comunele Tasca si Tarcau din judetul Neamt rata infectarilor a trecut de trei la mia de locuitori. ISU Neamt a transmis,…

- Bucureștiul prezinta cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, calculata in ultimele 14 zile, la mia de locuitori - 3,02, potrivit raportarii transmise duminica de Grupul de Comunicare Strategica.Asta inseamna ca Bucureștiul intra in scenariul roșu, ceea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) ia in calcul posibilitatea ca agenții economici care nu respecta regulile de protecție impotriva pandemiei sa fie mult mai drastic sancționați, chiar prin suspendarea activitații. Agenților economici care nu țin cont de regulile de protecție sanitara…