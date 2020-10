Carantină în mai multe universităţi europene Pentru a opri raspandirea coronavirusului, multe universitati din Europa au decis izolarea generala a studentilor in campusuri. Aceasta perioada a anului era menita sa anunte inceputul anului universitar pentru studenti: cursuri noi si fete noi, dar realitatea inseamna mai degraba cei patru pereti. Focarele COVID-19 au facut ca universitatile din Belgia, Elvetia si Marea Britanie sa fie in carantina. Aproximativ 1.700 de studenti au fost inchisi la Manchester Metropolitan University (MMU) la doar doua saptamani de la inceputul noului an universitar. „Vineri am primit un e-mail in jurul orei 17:00,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

