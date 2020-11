Carantină în localitatea în care stă premierul Orban Dobroești este una din cele 6 localitați din județul Ilfov care intra în carantina pentru 14 zile începând de sâmbata, de la ora 22.00, fiind și comuna în care locuiește premierul Ludovic Orban. Potrivit Prefecturii Ilfov, rata de infectare la Dobroești este de 10.57.

Potrivit declarației sale de avere, premierul are o casa în satul Dobroiești. El a și votat, la alegerile locale din septembrie, la o secție de votare din Dobroești.

De altfel, Orban declara, la România TV, ca locuiește la Dobroiești și ca în situația carantinarii comunei va fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se inmulțesc localitațile din jurul Capitalei care sunt in carantina Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. UPDATE: Mai multe localitați din județele Ilfov și Constanța intra în carantina din aceasta seara. În Lumina, Costinești, Agigea, Mihail Kogalniceanu, Medgidia, Valul lui Traian, Techirghiol,…

- Sase noi localitati din judetul Ilfov vor intra in carantina de sambata seara, de la ora 22,00. Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. El a precizat ca a emis acest ordin, sambata, la solicitarea Comitetului…

- Raed Arafat, șefu ISGU, a semnat ordinul de intrare in carantina a inca șase localitați din jurul Bucureștiului. Astfel, incepand cu seara aceasta Otopeni, Popești-Leordeni, Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia și Corbeanca se vor inchide. Pana acum, Ciorogarla, Clinceni, Berceni, Chiajna și Bragadiru sunt…

- Institutul Național de Sanatate Publica a dat aviz pentru carantinarea localitaților Corbeanca, Mogoșoaia, Magurele, Popești Leordeni, Otopeni și Dobroiești, din județul Ilfov. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de Covid-19 in Romania/SURSE Șeful DSU,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Ilfov urmeaza sa ia zilele urmatoare o decizie referitoare la carantinarea mai multor localitați din jurul Bucureștiului. DSP Ilfov propune ca, incepand de joi seara, comunele Berceni și Clinceni sa fie plasate in carantina, in condițiile in care in…

- Restaurantele, cafenelele și cinematografele din 13 localitați ale județului Ilfov se inchid incepand de azi. In jurul școlilor trebuie purtata masca de protecție.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore: 2958 Comitetul Județean pentru Situații…

- Prefectul judetului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, a anuntat ca restaurantele si cafenelele din 13 localitati au fost inchise deoarece rata incidentei cazurilor de Covid-19 din ultimele doua saptamani a depasit 1,5 la mia de locuitori.Prefectul de Ilfov a anuntat, miercuri, intr-o conferinta…

- Pe 27 septembrie 2020, romanii aleg autoritațile administrației publice locale, iar la nivelul județului Ilfov sunt numerotate, in ordine alfabetica, 40 de circumscripții electorale-orașenești (opt) și comunale (32). Biroul Electoral de Circumscripție Județeana Ilfov are numarul 25 și sediul in cadrul…