Stiri pe aceeasi tema

- In Cluj-Napoca, rata de infectare a trecut de 3 cazuri la o mie de locuitori, astfel ca autoritațile au impus restricții in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus. Intr-o ședința extraordinara, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis: Din 22 octombrie, școlile…

- Școlile și gradinițele din Cluj-Napoca, Florești și Triteni se inchid de joi, 22 octombrie.Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (SCJU) Cluj, la propunerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Astfel, toți elevii vor studia de acasa, in sistem online. In prezent,…

- In Cluj-NAPOCA, Floresti și Triteni se intra de joi, 22 octombrie, in scenariu 3, care prevede inchiderea școlilor și a altor activitați, pe fondul exploziei cazurilor de COVID-19.Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (SCJU) Cluj prevede ca de inchid universitaților și școlile pentru…

- In Cluj-NAPOCA, Floresti și Triteni se intra de joi, 22 octombrie, se trece la scenariu 3, pe fondul exploziei cazurolor de COVID-19.Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (SCJU) Cluj prevede ca de inchid universitaților și școlile pentru 14 zile și devine obligatorie purtarea maștii…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca luni, 5 septembrie, se va decide in Comitetul Național de Situații de Urgența reintroducerea restricțiilor pentru țarile care au un nivel de infectare cu Covid-19 mai ridicat decat al Romaniei, informeaza HotNews. Astfel, va exista regula celor ”trei zile”, dar și…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI continua masurile de prevenire contra COVID-19 in raioanele din țara. Pe parcursul ultimei saptamini, angajații IGSU au patrulat 18 localitați din raioanele Soroca, Calarași, Caușeni și Florești. Salvatorii au difuzat mesajele sonore de prevenire…

- Dupa ce Fagetul a ieșit din carantina, Comitetul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției a solicitat DSP Timiș sa faca o analiza privind eventuala carantina zonala in Jebel, Margina și Satchinez, avand in vedere creșterea numarului de infectari. Acest lucru a fost pe ordinea de zi a Comitetului…

- Patru localitati din judetul Arad sunt propuse pentru a intra in carantina: Seleus, Moroda, Gurahont si Bontesti, din comuna Gurahont. Propunerea vine de la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 a crescut in aceste localitați. In Bonțești erau confirmate…