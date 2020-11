Carantină în alte trei localități din județul Constanța Din cauza situației ingrijoratoare de la nivelul județului Constanța, Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a luat decizia ca alte trei localitați sa intre in carantina. S-a luat decizia carantinarii localitaților Cernavoda, Cumpana, Targușor din Județul Constanța. Noile restricții intra in vigoare incepand de sambata, ora 20.00. De asemenea, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a emis un ordin de carantinare și pentru localitatea Vințu de Jos din Județul Alba. Carantina intra in vigoare incepand de duminica, ora 6.00. Localitațile enumerate vor fi plasate in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

