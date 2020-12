Stiri pe aceeasi tema

- Carantina a fost prelungita cu 7 zile in Alba Iulia, Blaj și Ciugud deoarece in aceste localitati rata de incidenta a ramas ridicata, potrivit Prefecturii Alba. Sase UAT-uri din Alba – municipiile Alba Iulia, Blaj si Sebes, orasele Abrud si Cugir si comuna Ciugud – s-au aflat in carantina pentru 14…

- Consiliul Județean pentru Situații de Urgența a decis, in cursul nopții trecute, prelungirea carantinei pentru municipiul Alba Iulia, Blaj și Ciugud cu inca șapte zile, din cauza ca rata de infectare se menține peste nivelul de alerta. La expirarea celor 14 zile de carantina instituite pentru UAT-urile…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a comunicat astazi 12 noiembrie 2020, un numar de 173 de noi cazuri de COVID-19 in județul Alba. In total de la inceputul pandemiei in județul Alba s-au inregistrat 7218 de cazuri. Dintre acestea 4130 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 192 decese.…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 2 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 159 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Localitațile din care provin cele 159 de noi cazuri: Abrud: 2 cazuri Aiud: 10 cazuri Alba Iulia: 57 cazuri Baia de Arieș: 6 cazuri…

- In ultimele 24 de ore, in Alba, au fost confirmate 201 noi cazuri de infectare, a transmis, vineri, 30 octombrie 2020, DSP Alba. Abrud 4 Aiud 12 Alba Iulia 43 Baia de Arieș 3 Blaj 7 Bucerdea Granoasa 1 Bucium 1 Calnic 1 Campeni 2 Cergau 1 Cigud 1 Craciunelu de Jos 1 Cricau 3 Cugir 16 Cut 2 Daia Romana…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 21 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 174 de noi cazuri de COVID-19. Localitațile din care provin cele 174 de noi cazuri: Abrud: 2 cazuri Aiud: 20 cazuri Alba Iulia: 32 cazuri Baia de Arieș: 2 cazuri Blaj: 19…

- La data de 21 octombrie 2020, la nivelul județului, sunt inregistrate 3767 de persoane depistate pozitiv, 1524 de persoane vindecate și 107 decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 1190 de probe (831 la DSP si 359 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 95393.…