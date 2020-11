Carantină impusă de mâine în opt noi localități din județul Argeș Inca opt localitați din județul Argeș vor intra in carantina, dupa ce incidența de infectare cu COVID-19 a depașit 3 la mia de locuitori. Mai exact, orașul Costești și comunele Priboieni, Albota, Corbeni, Baiculești, Poienarii de Argeș, Domnești și Mozaceni vor avea restricții mai dure. Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a anunțat , luni, ca in spitalele din județul Argeș nu mai sunt locuri pentru pacienții infectați cu coronavirus. „Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

