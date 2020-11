Stiri pe aceeasi tema

- Joi s-a luat decizia ca in municipiul Constanța sa fie instituita carantina. Astazi autoritațile iau in calcul sa carantineze alte șapte localitați din județ. Directia de Sanatate Publica propune ca inca șapte localitați din județul Constanța sa intre in carantina: Agigea, Costinesti, Lumina, Mihail…

- Alte sapte localitati din judetul Constanta sunt propuse de catre Directia de Sanatate Publica sa fie carantinate, in conditiile in care orasul Ovidiu este in carantina, iar pentru municipiul resedinta aceeasi masura intra in vigoare in ziua in curs, incepand cu ora 20,00. Potrivit Institutiei Prefectului…

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori, informeaza…

- Localitatile Valu lui Traian si Techirghiol trec peste indicele de 1.5 1.000 locuitori. Astazi, 26 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararilor nr. 51, 52 si 53 ale CJSU Constanta.…

- Vremea rea creaza probleme in Dobrogea. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Dobrogea” a primit un numar de 20 de apeluri, luni dimineața, cu privire la inundarea unor gospodarii si caderea de copaci pe carosabil in localitatea Cerchezu si cartierul Palazu al municipiului Constanta, potrivit…

- Prefectul de Alba, Nicolae Albu, a declarat, marti, dupa ce judetul a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori, ca masurile vor fi luate pe localitati, in functie de incidenta din fiecare dintre acestea. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca se vor "intensifica activitatile…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Constanta a fost, marti, de 2,13, conform datelor comunicate de Directia de Sanatate Publica (DSP), astfel ca in sedinta de analiza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca in localitatile unde incidenta depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori…