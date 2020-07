Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele unui Consiliu Judetean prevesteste apocalipsa serviciilor sociale. Este vorba despre Costel Fotea, seful judetului Galati, care anunta ca peste cateva saptam'ni nu vor mai fi bani pentru copiii institutionalizati si persoanele cu handicap. De asemenea, Directia de Asistenta Sociala si Protectia…

- Bundesbank: Cea mai mare economie a Europei va incepe redresarea in T2, dupa cel mai sever declin de la criza din 2009, inregistrat in T1 Economia germana ar trebui sa inceapa sa se redreseze in trimestrul doi din 2020, deoarece restrictiile menite sa opreasca raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19)…

- CHIȘINAU, 22 apr. – Sputnik. Șeful statului, Igor Dodon, a declarat dupa ședința Centrului Unic de Comanda privind gestionarea crizei COVID-19 ca in urmatoarea perioada urmeaza sa aiba mai multe intalniri cu reprezentanții mediului de afaceri. © Sputnik / Miroslav Rotari Noi masuri pentru susținerea…

- Pandemia coronavirusului a lovit in multe industrii. Temporar au fost inchise restaurante, cinematografe, centre comerciale și alte locuri de divertisment. Intreprinderile mici și mijlocii sunt acum, cel puțin, departe de cele mai bune vremuri. Cele mai afectate sectoare sunt turismul, industria hoteliera,…

- Pandemia obliga Guvernul sa se pregateasca de recesiune și sa refaca toate calculele bugetare. O prima rectificare ar putea fi aprobata saptamana aceasta. Produsul intern brut al țarii ar putea scadea cu un procent sau chiar mai mult.

- Iohannis atrage atenția asupra deficitului bugetar generat de criza COVID-19: Vom avea o situatie complicata a bugetului. Este nevoie de bani mai multi la sanatate publica Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul va trebui sa faca "o analiza cuprinzatoare" si sa reevalueze…

- Iohannis atrage atenția asupora deficitului bugetar generat de criza COVID-19: Vom avea o situatie complicata a bugetului. Este nevoie de bani mai multi la sanatate publica Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul va trebui sa faca "o analiza cuprinzatoare" si sa reevalueze…

- "Prin aceasta epidemie, avem o criza care nu este, din pacate, doar o criza de sanatate publica, ci este o criza care afecteaza intreaga economie, care va afecta bugetul. Va fi nevoie sa se declare o creștere, probabil semnificativa, a deficitului bugetar. Este nevoie de bani mai mulți, pe de alta parte,…