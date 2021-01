Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Vaslui, care ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Marea Britanie, a fost depistata, de jandarmii brasoveni, duminica, in zona telecabinei Capra Neagra din statiunea Poiana Brasov, transmite Agerpres. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov,…

- O femeie din Vaslui, care s-a intors recent din Marea Britanie și care ar fi trebuit sa fie in carantina a fost gasita de jandarmii din Brașov in zona telecabinei Capra Neagra. Potrivit Jandarmeriei Brașov, femeia a fost legitimata, duminica, in jurul orei 12.00, deoarece nu purta masca de protecție.…

- O femeie din Vaslui, care a revenit recent din Marea Britanie si care ar fi trebuit sa respecte perioada legala de carantina a fost depistata de jandarmii din Brasov in timp ce se afla la telecabina Capra Neagra. Femeia a atras atentia oamenilor legii pentru ca nu purta masca de protectie, iar verificarea…

- O femeie din Vaslui, care ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Marea Britanie, a fost depistata, de jandarmii brasoveni, duminica, in zona telecabinei Capra Neagra din statiunea Poiana Brasov. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, femeia a fost legitimata…

- O vasluianca revenita recent din Marea Britanie și care ar fi trebuit sa fie in carantina a fost gasita de jandarmii din Brașov in zona telecabinei Capra Neagra, informeaza Mediafax.Femeia a fost descoperita de jandarmi, dupa ce a fost legitimata, duminica, in jurul orei 12:00, deoarece nu purta masca…

- In urma verificarilor, a rezultat ca persoana in cauza trebuia sa se afle in carantina, in municipiul Vaslui, ca urmare a revenirii in țara din Regatul Unit al Marii Britanii.Femeia a fost sancționata contravențional cu amenda in valoare de 1000 lei, pentru nerespectarea carantinei și a fost anunțata…

- In jurul orei 12.00, un echipaj de jandarmerie a legitimat o femeie, care nu purta masca de protecție, in zona telecabinei Capra Neagra. In urma verificarilor, a rezultat ca persoana in cauza trebuia sa se afle in carantina, in Municipiul Vaslui, ca urmare a revenirii in țara din Regatul Unit al Marii…

- Regatul Unit al Marii Britanii vrea sa evite un lockdown total, iar pentru asta ministrul de externe britanic spune ca ar trebui ca autoritațile sa aiba o abordare zonala in ceea ce privește masurile de limitare a pandemiei. Ministrul de externe britanic Dominic Raab spune ca masurile mai stricte ar…