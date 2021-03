Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Moldovan, secretar de stat in MS, spune despre contrele legate de maștile la orele de sport ca daca un copil ar infecta alții in timpul orelor de educație fizica ar compromite tot efortul din școala. In ce privește faza epidemiologica in care suntem, medicul spune ca suntem in valul 3.…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in MS, spune despre contrele legate de maștile la orele de sport ca daca un copil ar infecta alții in timpul orelor de educație fizica ar compromite tot efortul din școala. In ce privește faza epidemiologica in care suntem, medicul spune ca suntem in valul 3, anunța…

- Constant in viața noastra, cu atat mai mult intr-un an de pandemie, stresul poate fi și benefic in unele situații, spune dr. Petronela Nechita, medic psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola. Cand stresul devine cronic insa, poate duce la pierderea controlului, teama și anxietate. Este totodata…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a explicat ca secvențierea nu se efectueaza in cazul tuturor tulpinilor izolare sau in cazul celor pe care le luam intamplator intr-o anumita zi, ci numai la cele suspecte. Medicul a mai adaugat ca bilanțul…

- Copreședintele AUR; George Simion, a spus, marți seara, la Antena 3, ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, șe ține de scaun și nu crede ca-și va da demisia. "Vedem niște presiuni in colaiția de guvernare. Vedem ca mai exista și alte soluții la nivel de USR Plus. Domnul Vlad Voiculescu se…

- Elevii si profesorii care prezinta simptome de coronavirus sau sunt contacti directi ai unor persoane infectate vor fi testati cu teste rapide antigen. Testele vor fi efectuate in cabinetele medicale ale institutiilor de invatamant. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a explicat…

- Medicul a explicat ca, deocamdata, copiii sub 16 ani nu pot beneficia de vaccin, insa exista studii clinice ale Pfizer și Moderna care au inrolat deja copii, iar rezultatele vor veni la sfarșitul trimestrului I al acestui an. REVOLTA lui EMIL BOC continua! ”Ministerul lui VOICULESCU ii sfideaza pe…

- Vlad Voiculescu, noul ministru al Sanatații, a declarat, joi, ca ”orice relaxare ar fi o greșeala mare acum, in perioada sarbatorilor”, potrivit RFI. Legat de campania de vaccinare, Vlad Voiculescu a spus ca mai multe personalitați se vor implica in aceasta acțiune și ca „nimeni nu va sari randul la…