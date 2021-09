Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, astazi, in sedinta online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidenta de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Timis, anexe intocmite pe baza…

- Timișoara intra in carantina de noapte in weekend, dupa ce rata de infectare Covid a ajuns la 4,49 cazuri la mia de locuitori. Masuri similare au fost luate și in alte localitați din județul Timiș.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 99 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.184 teste efectuate (din care 751 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (50) și Lugoj (11). Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 138 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.251 teste efectuate (din care 940 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (77). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Azi, de la ora 17, CSM Stiinta Baia Mare joaca acasa pe Arena Zimbrilor, cu Dinamo Bucuresti, pentru accesul in ultimul act al Cupei Romaniei. Meciul este transmis in direct la TVR Cluj. Campioana are posibilitatea sa joace cu trofeul pe masa peste o saptamana si acest lucru este la indemana elevilor…

- Potrivit datelor furnizate de CNCAV, rata de vaccinare impotriva Covid-19 in Timisoara a ajuns la 34,50%. Daca avem insa in vedere ca, in urma cu o luna, rata de vaccinare in Timisoara era de 33,11%, rezulta un ritm al imunizarii extrem de scazut. Rata cea mai mica in Timis este la Pietroasa – 3,40%!…

- Mersul la mall, in weekend, doar cu vaccin și bonusuri pentru imunizare: O serie de masuri pregatite de Guvern, pentru un imbold al campaniei de vaccinare Mersul la mall, in weekend, doar cu vaccin și bonusuri pentru imunizare: O serie de masuri pregatite de Guvern, pentru un imbold al campaniei de…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…