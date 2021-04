Carantină de week-end: De vineri se aplică noi reguli în magazine Este al doilea week-end in care in orașele din Romania care inregistreaza o rata mare de infectari cu Covid-19 se aplica carantina parțiala. Carantina de week-end este valabila in zilele de vineri, sambata și duminica. Magazinele și toate „activitatile de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private” se vor inchide la ora 18.00. De la ora 20.00 cetațenii nu mai au voie sa paraseasca locuințele decat in baza unor motive bine intemeiate. Restricțiile de week-end sunt valabile pentru acele localitați in care rata infectarilor cu coronavirus depașete pragul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

