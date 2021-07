Stiri pe aceeasi tema

- Noi restricții in Grecia. Autoritatile elene au interzis muzica in restaurante si baruri si au impus carantina de noapte pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cunoscuta drept insula petrecerilor pentru cei bogati,…

- De la 1 iulie, Turcia incepe relaxarea restricțiilor anti-Covid. De luna viitoare țara renunța la carantina de week-end și la restricțiile de noapte. Decizia a fost luata dupa ce numarul de cazuri noi a scazut pana la aproximativ 5.000, relateaza Reuters. „Restricțiile pentru transportul public vor…

- Caratina in una din cele mai cunoscute destinații turistice din Grecia. Restricțiile in vigoare pe Insula Kalymnos Una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Grecia a fost plasata in carantina, in urma raspandirii accelerate a COVID-19, arata DCNEWS.ro. Insula Kalymnos, o destinație turistica…

- Autoritațile franceze au anunțat joi noi masuri de relaxare a restricțiilor antiepidemice actuale. Astfel, Franța va scurta carantina de noapte treptat pana cand o va ridica de tot la finalul lunii iulie. Totodata, magazinele, restaurantele și terasele, precum și spațiile culturale se vor redeschide…