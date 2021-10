Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca intra oficial, in carantina de noapte și in timpul saptamanii, incepand de astazi. Miercuri, rata de infectare de depașit 8,5 la mia de locuitori. Incepand de joi, 7 octombrie, in Cluj-Napoca, persoanelor nevaccinate anti-COVID-19 li se interzice circulația in afara locuinței, in intervalul…

- Vești proaste pentru toți locuitorii din Cluj Napoca, asta dupa ce astazi s-a depașit rata de infectare de 8,5 la mie. In urma incidenței crescute, autoritațile au luat decizii de ultim moment, astfel incepand de maine, in acest oraș se instituie carantina de noapte chiar și in timpul saptamanii, insa…

- Locuitorii municipiului Slobozia care nu s-au vaccinat vor putea ieși din casa in intervalul 20:00 - 05:00 doar cu motive intemeiate.Masca de protectie redevine obligatorie in spatiile publice, piete, targuri, magazine, statii de transport in comun, dar si in mijloacele de transport, precum si pe o…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, in ședința online, a aprobat astazi o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori, anunța DSP București. In aceste condiții, in București masura carantinei de noapte ar putea fi extinsa in fiecare zi a saptamanii.

- In Timișoara, rata de infectare cu Covid-19 a ajuns, miercuri, 29 septembrie, la 8,08 cazuri la mia de locuitori. Astazi, CJSU trebuie sa se intruneasca pentru a decide noi restrictii, care sa reduca raspandirea infectiei cu virusul SARS-Cov-2. Carantina de noapte ar putea fi extinsa in toate zilele…

- S-a impus carantina și intr-o localitate din Sibiu, fiind prima zona din județ in care se impun restricții din cauza ratei de infectare crescute. La acest moment, nu mai puțin de 11 arata scara infectarilor la mia de locuitori. Autoritațile locale anunța reguli dure in urmatoarea perioada.