Stiri pe aceeasi tema

- Restricții severe in Cuzdrioara, de maine, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a depașit pragul de 7,5‰. Mai precis, aceasta a ajuns la 8,22. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a emis, azi, Hotararea nr. 212 din 12 octombrie 2021 prin care a aprobat noi restricții pentru comuna…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), convocat de subprefectul Andrei Molnar, a aprobat, astazi, o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe baza ratei de infectare pe…

- Noi masuri in perioada de pandemie cu Covid-19 se aplica la Gherla și in alte comune, ca urmare a creșterii numarului de persoane pozitive. La Gherla, Bonțida și Geaca se instituie carantina doar in weekend, in timp ce la Aluniș și Borșa, restricția este valabila in fiecare zi din saptamana. CJSU Cluj…

- Gherla intra in carantina de noapte in weekend, dupa ce rata de infectare Covid a ajuns la 6,71 la mia de locuitori. Noile masuri au fost anunțate, azi, de CJSU Cluj. Conform CJSU Cluj, in urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: municipiul Gherla (6,71 ‰), comuna Aghireșu (8,86 ‰), comuna Aluniș…

- CJSU Cluj a emis Hotararea nr. 198 din 30 septembrie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr. 932/09.09.2021 cu modificarile și completarile ulterioare, pe raza comunelor Camarașu, Cojocna și Tureni, județul Cluj. In urmatoarele unitați administrativ-teritoriale:…

- În urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: comuna Beliș (3.08) și comuna Jichișu de Jos (4.36), unde incidența cumulata a cazurilor în ultimele 14 este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1000 de locuitori, se dispun, începând…

- În urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: comuna Jichișu de Jos (3,45) și comuna Ploșcoș (4,82) unde incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data…

- Se aplica restricții noi începând de mâine, miercuri, 15 septembrie, în cele cinci comune din județ. În urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: orașul Huedin (2,63), comuna Gârbau (2,71) și comuna Tureni (2,28)…