- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara a dispus masuri suplimentar, pentru municipiul Campulung Moldovenesc, unde rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 7,68 de cazuri la mia de locuitori. Iata masurile suplimentare: a) se instituie obligația pentru…

- In județul Suceava s-au raportat 276 de cazuri noi de coronavirus, cu 94 in plus comparativ cu ziua anterioara, dupa ce au fost facute 2.327 de teste. Sunt 3.227 de cazuri active, din care 814 in municipiul Suceava, unde rata de infectare a ajuns la 5,88 la mia de locuitori. In ceea ce privește celelalte…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara a hotarat masuri suplimentare timp de 14 zile incepand din 6 octombrie pentru comuna Hartop unde rata de infectare cu covid a ajuns la 7,82 de cazuri la mia de locuitori. Iata masurile: a) in spațiile inchise sau…

- Orașul Frasin și comunele Bunești, Cacica, Fundu Moldovei, Hanțești, Horodnic de Sus, Vicovu de Jos, intra de joi 30 septembrie pentru 14 zile in sceanriul galben. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in ședința extraordinara de astazi. La Frasin rata de infectare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare prin care au fost stabilite restricții de funcționare la final de saptamana pentru firmele din cinci localitați localitați sucevene unde se inregistreaza o rata ridicata de infectare cu noul coronavirus. Astfel, in hotararea adoptata…

- Din cauza gradului mare de infectare cu COVID-19, alte doua localitați din Ilfov au impus noi restricții. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis reintroducerea masurilor pentru Branești și Domnești.