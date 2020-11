Carantina de noapte a intrat în vigoare. Timp de 30 de zile românii trebuie să respecte aceste reguli Incepand de astazi, luni, 09.11.a.c., intra in vigoare noile reguli impuse de autoritați pentru prevenirea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Cea mai importanta masura este carantina de noapte. Romanii nu vor mai avea voie sa circule intre orele 23:00-05:00 decat pentru motive absolut necesare avand dupa ei o declarație pe proprie raspundere. De asemenea, masca sanitara va fi obligatorie in toata țara, iar școlile vor trece in online. Regulile vor fi valabile din noaptea de duminica spre luni, 8-9 noiembrie, intre orele 00:00-5:00. Noile reguli vor fi valabile timp de 30 de zile, iar ulterior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au intrat in vigoare noile restrictii ptr limitarea SARS CoV-2 in Romania Foto: Arhiva/ MApN. De la miezul nopții au intrat în vigoare pe tot cuprinsul României noile restrictii pentru limitarea raspândirii noului coronavirus pentru o perioada de 30 de zile. Masca…

- Ziarul Unirea CFR Calatori va suspenda circulația mai multor trenuri, pentru combaterea raspandirii COVID-19. Cand intra in vigoare noua masura CFR Calatori suspenda activitatea mai multor trenuri, temporar, incepand de luni, 9 noiembrie, destinate pentru naveta elevilor, a anuntat, sambata, compania.…

- Carantina parțiala in Romania! Dupa ce numarul cazurilor noi de COVID-19 a ajuns aproape la pragul de 10.000, autoritațile au anunțat noi restricții. Acestea vor intra in vigoare de luni, 9 noiembrie 2020. Romania a inregistrat o creștere accelerata a numarului de cazuri noi de COVID-19 și se alatura…

- Clasa politica din Romania trebuie sa fie echilibrata, pe fondul Covid-19, declara la RFI liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila. Fostul ministru al Sanatații spune ca "parem puțin decuplați de ceea ce se intampla in alte state europene", in privința masurilor anti-coronavirus, conform Mediafax.Cseke…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat noi restricții, in contextul in care numarul cazurilor zilnice de COVID-19 nu coboara sub 3.000. Acestea vor intra in vigoare din 15 octombrie, atunci cand va fi prelungita starea de alerta. Autoritațile apeleaza la noi restricții pentru a limita…

- Exista si exceptii de la regula izolarii impusa celor care vin din zonele galbene. Romanii care pleaca peste hotare in baza unui contract de munca nu sunt obligati sa stea in carantina cand se intorc in tara. Dar trebuie sa le demonstreze autoritatilor ca ei calatoresc in interes de serviciu. Cei care…

- Starea de alerta se prelungește pentru inca 30 de zile, incepand de astazi, 16 august 2020. Masurile deja stiute raman in vigoare, printre care obligativitatea mastii. Terasele se vor inchide la miezul noptii, insa ultima comanda va fi preluata de la clienti la ora 23.00. Incepand de astazi, 16 august…

- Autoritațile belgiene și-au actualizat lista referitoare la regimul calatoriilor și au pus mai multe zone din Romania pe lista rosie, ceea ce inseamna ca pentru cetatenii romani care vin in Belgia din aceste zone vor fi obligatorii carantina timp de 14 zile și efectuarea unui test PCR, potrivit Ministerului…