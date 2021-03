Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, l-a criticat pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz, despre care a spus ca nu a luat nicio masura pentru a reduce rata de infectare cu COVID-19 in municipiu si ca, mai mult, a trecut sub tacere focarul din Primarie.

- Liderul Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a ieșit la atac dupa decizia de introducere a carantinei la Timișoara și a adus o serie de acuzații colegului sau de coaliție, primarul Dominic Fritz. Conform lui Nica, de la preluarea mandatului de edil șef, noul conducator al capitalei județului nu a…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat ca nu este de acord cu carantinarea municipiului Timisoara si a zonei periurbane, el solicitand ”cifrele, datele si previziunile pe baza carora se incearca instituirea carantinei”. Nica a solicitat ca, in cazul in care primarul Dominic…

- Autoritatile au decis sa prelungeasca masura carantinei pentru localitatea Dumbravita, aflata langa Timisoara, pentru o perioada de sapte zile, intrucat rata de infectare cu SARS CoV-2 pe ultimele 14 zile a ramas una crescuta, ajungand sambata la 8,54 cazuri la o mie de locuitori, potrivit news.ro.…

- Romania a ajuns la 668.202 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei de coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.403 cazuri noi, detectate in 28.319 teste. In prezent, peste 8.500 de romani sunt internati cu COVID-19.Laora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Localitatea Toplița din județul Hunedoara a intrat marți in carantina dupa ce rata de infectare a populației a depașit pragul de 27 persoane infectate la mia de locuitori. Autoritațile județene vorbesc despre o situație grava. Localitatea Toplita din judetul Hunedoara a intrat in carantina dupa ce numarul…

- Autoritațile din Australia au anunțat, luni, ca au fost detectate doua cazuri de infectare cu noua tulpina a COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat, duminica, sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate…

- Autoritatile au dat vineri publicitatii lista localitatilor din judet unde, in ultimele 14 zile, rata de infectare a fost de peste 3/1000 locuitori. Acestea sunt: The post Rata de infectare pe localitati: Timisoara-5,47, Remetea-12,47, Giroc-8,47, Fardea-8,14, Mosnita-6,60, Bucovat-6,55,Dumbravita-6,31,…