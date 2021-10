Stiri pe aceeasi tema

- Romania se claseaza in top trei țari din Europa in privința numarului de morți Covid-19 inregistrați in ultimele 24 de ore. Țara noastra se afla pe locul doi, dupa Rusia, cu un numra de 357 de morți, potrivit Worldometers.info. Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore 936 de morți, iar Ucraina,…

- Potrivit cifrelor guvernamentale, 820 de persoane au murit din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nivel echivalent cu recordul absolut inregistrat pe 26 august 2021. Infectarile zilnice sunt, de asemenea, in crestere, ajungand pana la 21.438 de cazuri, potrivit Reuters .Rusia este tara din Europa…

- Alte 1289 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 1.053 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 13 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3 - Germania, 3 - Romania, 2 - Rusia, 1 - Turcia, 1 - Ucraina, 1 - Bulgaria,…

- Alte 710 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 612 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 17 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5- Romania, 2-Italia, 2-Republica Maldive, 2-Turcia, 1-Bulgaria, 1-Egipt, 1-Rusia,…

- Rusia a avertizat luni cu privire la o posibila crestere a numarului de cazuri de infectare cu virusul West Nile in cursul acestei toamne, in contextul in care temperaturile moderate si precipitatiile abundente genereaza conditii favorabile pentru proliferarea tantarilor, vectori care transmit acest…

- Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.987 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Pana astazi, 15 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1087223 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1049893 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 323 cazuri…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 184 cazuri de Covid-19. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import, din urmatoarele țari: Spania, Italia, Marea Britanie, Turcia, Romania, Rusia, Ucraina, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda.