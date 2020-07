CARANTINA are, în sfârșit, lege! Opt senatori au votat împotrivă

Senatul Romaniei, ca for decizional, a adoptat joi seara Legea carantinarii și izolarii, dupa ample dezbateri in plenul de ședința. Dupa ce va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis, Legea va fi integrata in Hotararea Guvernului privind prelungirea Starii de Alerta cu 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban. . Au existat și senatori care au votat impotriva legii, resepectiv Arcan Emilia (PSD), Corlatean Titus (PSD), Les Gabriel (PSD), Moga Nicolae (PSD), Calin Popescu Tariceanu (ALDE), Emanoil Savin (PSD), Eugen Teodorovici (PSD) și Adrian Țuțuianu (Pro Romania). S-au abținut:…