Carambola, fructul stea care protejează inima și imunitatea Carambola are un gust dulce acrișor și consistența boabelor de struguri de masa. Carambola mai este cunoscut la noi drept fructul stea, deoarece secțiunea transversala a acestui fruct decorativ și delicios are forme unei stele aurii. Puține fructe exotice au o forma atat de frumoasa precum carambola! Atat fructul intreg, dar mai ales fructul feliat sunt deosebit de decorative, iar feliile sub forma de steluțe sunt folosite adesea in cofetariile cu pretenții. Gustul fructului de carambola seamana cu gustul de ananas in combinație cu suc acru de lamaie, iar textura lui seamana cu textura ușor gelatinoasa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

