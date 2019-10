Carambol rutier in Mamaia Nord. O victima Un accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Apelantul indica drept loc al evenimentului rutier Mamaia Nord.Acesta a anuntat ca in accident sunt implicate trei autoturisme din care a rezultat o victima care are nevoie de ingrijiri medicale de specialitate.La accident au fost trimise o ambulanta SMURD si o autospeciala de stins incendii cu apa si spuma.Tot acolo au mai fost dirijate si ech ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a fost anuntat, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in municipiul Constanta, pe soseaua Mangaliei, in zona Abator.Conform…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, pe bulevardul Tomis, in municipiul Constanta, zona Dedeman. Potrivit apelantului care a anuntat, prin telefonul de urgenta 112, Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, in evenimentul rutier, a fost implicat un singur autoturism.Cel…

- Un accident rutier a fost anuntat, putin inainte de miezul, noptii la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului in evenimentul rutier petrecut in Mamaia, zona Hotelul Scandinavia, a fost implicat un autoturism.Acesta a mai spus ca…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in Murfatlar, la iesire din comuna Ciocarlia, judetul Constanta.Acesta a mai precizat ca sunt…

- Un accident rutier a fost anuntat, in aceasta dimineata, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs intre Amzacea si Pelinu, judetul Constanta.Acesta a mai precizat ca sunt…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, in intersectia strazilor Unirii cu Rachitasi, din municipiul Constanta.La locul indicat de…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier s a produs pe strada Adam Ion, la intersectie cu Petru Vulcan.Impactul s a soldat cu o victima, constienta si cooperanta.Sursa…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in urma cu putin timp, a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in municipiul Constanta.Se pare ca este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe strada Stefanita Voda, langa Euromaterna.Impactul s a soldat…