- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca in judetul Prahova, pe DN1 Brasov – Ploiesti, pe raza localitatii Busteni, a avut loc o tamponare (nepastrarea distantei de siguranta) in care au fost implicate sase autoturisme. Traficul pe sensul catre Ploiesti…

- Doi romani au murit, joi, intr-un carambol produs pe o autostrada din Austria. Cei doi se aflau intr-un TIR inmatriculat in Polonia, și transportau fructe, in momentul in care au intrat intr-o coloana de mașini de pe A9. Accidentul s-a produs dupa ce doi șoferi de origine sarba și-au oprit autovehicolele…

- Accidentul, spun polițiștii, a fost provocat de o tanara in varsta de 28 de ani. Aceasta circula pe Calea Șagului, dinspre strada Ana Ipatescu spre bulevardul Liviu Rebreanu. La un moment dat nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul ce circula in fața sa, condus de un…

- In aceasta dimineata, un carambol a avut loc pe drumul national 39. Trei masini au fost avariate serios in urma coliziunii.Potrivit IPJ Constanta, o femeie de 38 de ani, a condus un autoturism pe DN 39, directia Mangalia 2 Mai unde, in dreptul drumului de acces in santierul naval DMH, ar fi oprit pe…

- Scene de coșmar s-au produs, astazi, in dreptul localitații Baicoi. Un accident rutier a implicat 7 autoturisme, iar in urma impactului, 2 persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri de specialitate.

- Carambol marti dupa-amiaza, pe DN 72. Cinci autovehicule au fost implicate in accidentul produs in localitatea damboviteana Viisoara. Daca in prima faza Centrul Infotrafic transmitea ca sunt cinci persoane ranite usor si circulatia blocata, ulterior, cand s-a anuntat reluarea traficului in zona, s-a…

- Potrivit unui comunicat de presa trimis, duminica, de dr. Horatiu Suciu, seful Institutului de Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, pacientul transplantat se afla pe lista de asteptare de peste 2 ani. "O echipa de medici condusa de prof. dr. Suciu Horatiu, a efectuat cel de-al…

- Un taximetrist a intrat cu masina violent intr-un TIR, fiind proiectat in alte doua autoturisme parcate. In urma impactului extrem de puternic a rezultat decesul unei persoane si ranirea altor patru.