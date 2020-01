Carambol pe DN22, dinspre Ovidiu catre Tulcea. Trei victime, printre care doi copii Astazi, in jurul orei 15.20, o femeie de 28 de ani a condus un autoturism pe DJ 226 si ajungand la intersectia cu DN 22 nu a respectat semnificatia indicatorului cedeaza trecerea, a patruns in intersectie si a intrat in coliziune cu doua autoturisme care se deplasau pe DN22, dinspre Ovidiu catre Tulcea.In urma coliziunii, unul din cele doua autovehicule care se deplasa pe DN 22 a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat de 49 de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

