Carambol pe Centura Captalei. Traficul a fost blocat

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, 4 autovehicule au fost implicate intr-un accident.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DNCB, in localitatea Glina din județul Ilfov.In evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme.In urma impactului a rezultat o…

- Circulația pe Centura București a fost blocata, dupa ce patru mașini au fost implicate intr-un accident rutier. Potrivit, Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane o persoana a fost ranita. ”In urma impactului a rezultat o victima, cu leziuni usoare din primele verificari. Circulatia…

- Circulatia este blocata, in seara de Craciun, pe Centura Bucurestiului, dupa ce patru masini au fost implicate intr-un accident rutier. O persoana a fost ranita, scrie G4Media . Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, sambata, pe DNCB, in localitatea Glina, judetul…

- Circulatia este blocata, sambata, pe Centura Bucuresti, dupa ce patru masini au fost implicate intr-un accident rutier. O persoana a fost ranita. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, sambata, pe DNCB, in localitatea Glina, judetul Ilfov, s-a produs un…

- ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul a fost reluat pe un fir, alternativ, pe Centura București (DNCB), in urma accidentului produs in zona orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.Evenimentul rutier, in care au fost implicate șapte autovehicule, s-a…

- Un accident in care au fost implicate șapte mașini s-a produs marți pe centura orașului București. Cel puțin doua persoane sunt ranite, iar traficul este blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, pe Centura București, in zona orașului Popești-Leordeni,…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au…

- Un accident in lant s-a produs, joi, pe DN 6, in localitatea Bragadiru, județul Ilfov. O persoana a fost ranita. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca șase...