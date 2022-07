Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata intr-un accident in lant, provocat in urma unei furtuni de nisip, intetita de rafale puternice de vant care au depasit peste 96 km/h. Cel putin 20 de vehicule au fost implicate in accidentul de vineri seara. Sergentul Jay Nelson de la patrula de autostrazi…

- Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața in diferite state indiene in urma ploilor abundente care au lovit sud-vestul țarii. Despre acest lucru a declarat canalul de televiziune India TV. Ploaia torențiala a dat peste cap viața in statele Telangana, Gujarat, Maharashtra și Madhya Pradesh. Inundații…

- O bucata imensa s-a desprins, duminica, din ghetarul Marmolada, din Alpi, provocand o avalansa soldata cu cel putin cinci morti si opt raniti, au anuntat serviciile de interventie, potrivit AFP. "Din nefericire, cinci persoane au fost gasite fara suflare", a declarat un purtator de cuvant al salvatorilor,…

- Un grup de barbati inarmati au comis un atac, duminica, la o biserica catolica din statul Ondo, din sud-vestul Nigeriei. In atac au murit numerosi credinciosi, au anuntat autoritatile, informeaza AFP.

- Bilantul ploilor torentiale care s-au abatut incepand de marti in regiunea Recife, capitala statului brazilian Pernambuco, a urcat duminica la cel putin 56 de morti, iar salvatorii incearca sa gaseasca inca 56 de disparuti, informeaza AFP.

- Cel putin 31 de persoane si-au pierdut viata intr-o busculada produsa sambata in sudul Nigeriei in timpul unui eveniment de distribuire de alimente organizat de o biserica, transmite AFP, citand politia locala, potrivit Agerpres.Tragedia s-a petrecut in orasul Port Harcourt, statul Rivers, a declarat…

- Cel puțin doua persoane au murit, joi, intr-o explozie produsa la o fabrica spaniola de biodiesel din regiunea nord-estica La Rioja, au anunțat autoritațile. Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața. Pana in prezent nu se cunoaște cauza producerii exploziei. Media locale au dat publicitații imagini…

- Cel putin sapte persoane au murit, luni, in Filipine, dupa ce feribotul in care se aflau a luat foc. 120 de oameni au fost salvati, informeaza AFP. Feribotul Mercraft 2 a fost cuprins de flacari in timp ce transporta 124 de pasageri de pe insula Polillo la Real, in provincia Quezon. La bord se aflau…