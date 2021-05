Carambol pe Autostrada A1. Un mort si un ranit. Sunt implicate un camion si trei autoturisme

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier in care…

- Doua persoane au fost ranite usor, iar traficul se desfasoara cu dificultate luni dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 64, pe sensul catre București, in apropierea comunei Uliești, județul Dambovița, a izbucnit un incendiu de vegetație in proximitatea parții carosabile, iar fumul degajat scade…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 16:00, circulația este restricționata pe prima banda pe autostrada A1 București – Pitești, pe sensul catre Capitala, intre kilometrii 44 – 45, in zona localitații Vanatorii Mici, județul Giurgiu, pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, in intervalul orar 09:00 – 14:00, circulația este restricționata pe prima banda pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul catre Capitala, la kilometrii 45 – 44, in zona localitații Vanatorii Mici, județul Giurgiu,…

- Un accident rutier in lanț s-a petrecut luni seara pe Autostrada A1 Sebeș – Deva, in zona Oraștie. Din primele date, sunt implicate șase autoturisme și doua TIR-uri. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat informeaza ca pe A1 Deva – Oraștie, la kilometrul 333+000,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitești – București, la kilometrul 23 de (pe raza municipiului Bolintin, județul Giurgiu), traficul este blocat din cauza unui accident rutier, fara victime. Polițiștii recomanda…

- "Pe DN2 Focsani-Marasesti, in apropierea localitatii Bizighesti, judetul Vrancea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate cinci autoturisme"!, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Din primele informatii, o persoana este ranita, iar o alta este incarcerata.…