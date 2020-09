Carambol, pe autostrada A1! O tânără a fost rănită O tamponare in lanț a avut loc, miercuri seara, pe autostrada A1. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, la kilometrul 476+700, in zona localitații Topolovațu Mare. Conform polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza unui tanar, in varsta de 27 de ani, care a pierdut controlul autoturismului și a lovit un parapet de protecție, dupa care mașina a fost proiectata in afara șoselei. Șoferul autoturismului care circula in spatele acestuia a franat sa evite impactul, dar a fost lovit din spate de un alt autovehicul, care, la randul sau, a fost lovit… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

