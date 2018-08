Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost oprit pe Autostrada Soarelui, sambata dimineata, in jurul orei 08.00, la kilometrul 71, din cauza unui carambol in care au fost implicate 5 masini. Echipajele de prim-ajutor care au ajuns la fata locului au stabilit ca nicio persoana nu a fost ranita.

- Patru persoane, intre care un copil, au fost ranite in urma unui accident care a avut loc vineri, pe DN1, in localitatea sibiana Cristian, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor, scrie Agerpres. "Echipajele au ajuns la locul evenimentului.…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta seara pe Autostrada Soarelui. Din primele informatii accidentul a avut loc pe sensul catre Cernavoda, la km 180. Traficul nu este blocat in zona. Sapte masini au fost implicate in accident, iar doua persoane au fost ranite. In zona sde circula pe banda…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, mai multe echipaje au intervenit, vineri, la un accident rutier in orasul Predeal. Trei autoturisme s-au ciocnit pe fondul unei depasiri neregulamentare, sapte persoane fiind ranite. "Sunt sapte victime,…

- Doi oameni au fost raniți grav, miercuri seara, in urma unui accident pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre litoral. Trei mașini și un camion s-au ciocnit, la kilometrul 71, potrivit Centrului Intotrafic. Circulația in zona este oprita. Accidentul a avut loc pe Autostrada Soarelui (A2 București-Constanța)…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 71, in judetul Calarasi. Traficul in zona accidentului este complet blocat pe sensul catre litoral. Cinci persoane au fost ranite, miercuri, intre care doua grav, dupa ce trei autoturisme…

- Carambol marti dupa-amiaza, pe DN 72. Cinci autovehicule au fost implicate in accidentul produs in localitatea damboviteana Viisoara. Daca in prima faza Centrul Infotrafic transmitea ca sunt cinci persoane ranite usor si circulatia blocata, ulterior, cand s-a anuntat reluarea traficului in zona, s-a…

- Trei persoane sunt ranite, luni, dupa o coliziune intre doua autoturisme, pe DN1, pe raza localitații Beldiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, detașamentul Aiud intervine la un accident rutier cu trei victime, pe raza localitații Beldiu. Din primele date, doua autoturisme…