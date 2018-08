Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informatii se pare ca unul dintre soferi nu a respectat distanta regulamentara. Astfel, trei masini s-au ciocnit in comuna Berceni de langa Bucuresti. In urma incidentului un barbat a fost ranit la cap.

- Incidentul s-a produs vineri la pranz, in zona unei benzinarii de pe strada Traian. Soferul vinovat de carambol a incercat sa intre la statia de carburanti, insa nu s-a asigurat, asa ca s-a izbit frontal cu o alta masini si a acrosat un al treilea autoturism.

- Pe sensul catre litoral al autostrazii Bucuresti - Constanta, la kilometri 134 si 142 (in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita), au avut loc trei evenimente rutiere (doua cu cate trei autoturisme, unul cu patru autoturisme). Acestea nu s-au soldat cu victime. Vehiculele implicate au fost trase…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 23, pe sensul de mers catre capitala, s a produs o coliziune fata spate intre 3 autoturisme, ca urmare a nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit INFOTRAFIC, in urma impactului…

- Astazi, in jurul orelor 13,30, in municipiul Barlad, pe strada Republicii, a avut loc un carambol, in care au fost implicate trei masini. Politia a ajuns in scurt timp la fata locului. Din primele cercetari a rezultat faptul ca o soferita din Bucuresti, in varsta de 30 de ani, care se deplasa la volanul…

- Patru autovehicule au fost implicate intr-un accident pe DN 1, astazi, in jurul orei 13.00. Impactul a avut loc imediat dupa baiera de la Movila Vulpii, pe sensul Campina-Ploiesti si a implicat o camioneta care transporta paine, un SUV si doua autoturisme. Va prezentam imagini foto luate imediat dupa…

- Patru autoturisme au fost implicate, sambata dimineata, intr-un accident rutier pe DN 6, in judetul Giurgiu, doua persoane fiind ranite. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor din judetul Giurgiu, unde un sofer a intrat pe contrasens,…

- O fetița de patru ani a murit strivita de un camion, in localitatea Peresecina, raionul Orhei. Accidentul s-a produs dupa ce un baiat de doi ani a urcat la volanul unei mașini Honda Acord, care avea cheia inclusa in mecanismul de pornire. Mașina a inceput sa se deplaseze și a tamponat fetița, care a…