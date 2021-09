Carambol la intrare in Constanta, dinspre Valu lui Traian Accident rutier, in Constanta, unde sunt implicate cinci autoturismePompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina la un accident rutier, produs la intrarea in municipiul Constanta, marti, 14 septembrie a.c.Din primele informatii, este vorba de un carambol cu cinci autoturisme, la intrare in Constanta, dinspre Valu lui Traian. Nu sunt persoane incarcerate, iar in urma accidentului o persoana a fost ranita, dar este c ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in municipiul Constanta, pe soseaua Cumpenei, in zona Podului de Butelii, unde a avut loc un accident rutier.Conform primelor informatii, au fost ranite trei persoane. Toate victime…

- Accident rutier in Constanta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier intre trei autoturisme, pe strada Theodor Burada, in zona garii.In urma impactului, a rezultat o victima.…

- Accident rutier in Mamaia Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier intre trei autoturisme, la intrare in statiunea Mamaia. Din fericire, in urma impactului, nicio persoana nu a…

- Asigurare masuri de prevenire si stingere a incendiilor in Eforie Sud. Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in Eforie Sud.Potrivit primelor informatii, pompierii asigura masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe strada…

- Pompierii au aratat copiilor cum au intervenit astazi, in cazul carambolului rutier de pe Autostrada A2.Intr o postare de pe pagina de Facebook, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au spus ca pompierii au prezentat, astazi, tehnicile de interventie,…

- Accident rutier in muncipiul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" intervine la un accident produs intre doua autoturisme, la intersectia strazilor Baba Novac si Frunzelor, din muncipiul Constanta. Conform primelor informatii, in urma impactului a rezultat o victima constienta.…

- Pomperii actioneaza pe strada Soveja din municipiul Constanta.Pomperii au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" asigura masurile de stingere si prevenire a incendiilor…

- Interventie de urgenta, in MamaiaPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati luni, 5 iulie, sa intervina in statiunea Mamaia, judetul Constanta, la un bloc din zona Butoaie.Ar fi vorba de 8 persoane, care au ramas blocate intr un lift.Vom reveni…