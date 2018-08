Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 (E 85), in apropiere de localitatea Podeni, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 microbuze de transport persoane, 1 autocamion si 1 autoturism. In urma impactului au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, pe podul din orasul Predeal, judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme, care au intrat in coliziune ca urmare a unei depasiri neregulamentare.Potrivit Infotrafic in urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 28 E 58 , la kilometrul 55, intre localitatile Podu Iloaiei si Letcani, judetul Iasi, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme, care au intrat in coliziune ca urmare a unei depasiri neregulamentare.Din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 28 (E 58), la kilometrul 55, intre localitatile Podu Iloaiei si Letcani, judetul Iasi, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme, care au intrat in coliziune ca urmare a unei depasiri…

- Trei persoane au fost ranite ușor, joi dimineața in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN1 la Santimbru. Traficul este blocat pe sensul de mers Aiud – Alba Iulia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Alba Iulia – Teius, pe raza localitatii Santimbru,…

- Circulatia rutiera se desfasoara luni seara pe un fir alternativ pe DN 1 Fagaras-Codlea in urma unui accident intre un autocar si un autoturism, trei persoane fiind ranite, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, evenimentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, in localitatea Draganu Olteni, judetul Arges, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocar.Potrivit anchetatorilor, cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72 Targoviste- Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 5 autoturisme. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, in urma…