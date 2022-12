Carambol la ieșirea din Brașov. Circa 15 mașini lovite Carambol la ieșirea din Brașov pe DN1 spre Predeal, in care au fost implicate 15 mașini, printre care și o ambulanța, in condiții de polei. Nu sunt persoane ranite, potrivit primelor informații. Incidentul a avut loc in jurul orei 9.00. La fața locului se afla mai multe echipaje de pompieri, care acorda ingrijiri, insa nu sunt persoane ranite grav. De asemenea, mai multe echipaje de poliție sunt prezente. Una din cauzele producerii acestui carambol este și faptul ca nu s-a impraștiat material derapant, susțin cei implicați in accident. The post Carambol la ieșirea din Brașov. Circa 15 mașini lovite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

