- Accident spectaculos, luni, pe o autostrada din statul american Iowa. 50 de masini s-au ciocnit in lant, in timpul unui viscol puternic, dupa ce vizibilitatea s-a redus din cauza ninsorii.O furtuna de iarna a provocat mai multe accidente in Des Moines, capitala statului american Iowa.

- Chisinaul se pregateste de sarbatorile de iarna. Muncitorii au inceput instalarea Pomului de Craciun in Piata Marii Adunari Nationale. Vezi cum au loc pregatirile in imaginile surprinse de fotograful PUBLIKA.MD, Irina Coptu.

- Nu au impartit un rond. Un automobil s-a ciocnit cu un Tir la intersectia strazilor Uzinelor si Voluntarilor din Capitala.Imaginile au fost publicate de catre un martor ocular pe Facebook.Deocamdata nu se stie daca sunt persoane ranite.

- Doua masini s-au lovit violent la intersecția strazilor Ginta Latina și Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana al Capitalei.La fata locului au intervenit oamenii legii. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit.Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului.

- Accident terifiant in orasul Ribnita. Doua masini s-au ciocnit violent. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat.Din imaginile postate de catre un martor ocular pe Facebook, se observa ca soseaua este cuprinsa de ceata densa.

- Accident grav pe soseaua de centura a orașului Brovary, Ucraina. Sapte vehicule s-au ciocnit in lant in apropiere de Kiev, unele masini fiind facute praf.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata.Deocamdata nu se cunosc mai multe detalii.

- Un accident grav a avut loc luni dimineața, pe DN11. Cinci oameni au fost raniți dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit in judetul Bacau. Cinci oameni au fost raniti, luni dimineața, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit in judetul Bacau. Potrivit informațiilor obținute, unul dintre soferi…

- Accident in lant pe strada Miorita din cartierul Telecentru al Capitalei.Patru automobile si un troleibuz s-au ciocnit in lant. Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident.Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit.In zona s-au format ambuteiaje.