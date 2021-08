Carambol în județul Dâmbovița. Trei mașini au fost implicate, după ce o femeie nu ar fi acordat prioritate Carambol cu trei mașini in județul Dambovița, dupa ce o femeie nu ar fi acordat prioritate unuia dintre autoturisme. Șoferița de 36 de ani ar fi virat spre stanga intr-o intersecție, fara sa se asigure și a lovit o mașina care circula regulamentar, condusa de un barbat de 32 de ani. Autoturismul acestuia a ricoșat in cea de-a treia mașina, la volanul careia se afla un tanar de 20 de ani. In urma impactului, acesta a suferit rani și a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit ProTv.ro. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și continua cercetarile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

