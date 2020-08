Carambol cu şapte maşini pe Autostrada Soarelui. Trafic aglomerat pe A2 şi Valea Prahovei Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța, pe sensul catre litoral, la kilometrul 184 (loc. Medgidia, jud. Constanța), a avut loc o tamponare in care au fost implicate 7 autoturisme. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, insa traficul se desfașoara ingreunat, fiind coloana in mișcare pe aproximativ 5 kilometri. Se estimeaza ca circulația sa se reia normal in 45 de minute. Accidentul are loc dupa alte trei tamponari produse luni dimineata pe autostrada A2 București-Constanța, pe sensul catre litoral, intre… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

