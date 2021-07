Stiri pe aceeasi tema

- Accidente in lanț, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, ceea ce a produs blocaje și cozi uriașe. Din fericire nu au fost persoane ranite insa se circula cu dificultate, potrivit ziarului local Replica. Este cel mai aglomerat sfarșit de saptamana din acest sezon, iar aproape 100.000 de persoane…

- Mai multe mașini au fost implicate, sambata dimineața, in doua accidente pe Autostrada Soarelui, ceea ce a dus la blocaje și la cozi uriașe de autoturisme. Se intampla in weekendul in care pe litoral se estimeaza ca vor fi 100.000 de turiști.

- Centrul INFOTRAFIC a informat ca, astazi, 2 iulie, in intervalul orar 08.00 – 13.00, traficul este restricționat pe a doua banda pe Autostrada A2 București-Constanța, pe sensul dinspre litoral, potrivit G4media. Restricția s-a impus pentru a se permite desfașurarea lucrarilor de inlocuire a parapetului…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza pe podul rutier de peste canal din localitatea MurfatlarPotrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier in care sunt implicate trei autoturisme.In urma impactului…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 16, in Blejoi, DN 1. Sunt implicate o autoutilitara, un camion, un microbuz și un auto cu 8 ocupanți din care 2 raniți ușor. La fata locului au fost mobilizate 2 mașini ISU de stingere și o ambulanta.Stire in curs de actualizare

- Incident pe autostrada A2 București-Constanța – Autostrada Soarelui. Totul s-a intamplat in urma cu scurt timp. Traficul rutier este oprit pe sensul catre litoral. Din primele informații, o mașina a luat foc. Nedoritul episod a avut loc pe sensul catre litoral, in apropierea localitații Fundulea, din…

- Este aglomerat de autostrada Soarelui, dar nu pe sensul catre București așa cum ne-am aștepta in condițiile in care turiștii de pe Litoral se intorc acasa, ci pe sensul catre Constanța. Coada de aproximativ 3 km pe A2 din sensul spre Constanța, este provocata in mare masura de lucrarile de asfaltare…

- Pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense, iar pe tronsoanele…