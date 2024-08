Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs, in aceata dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre Constanța. In accident au fost implicate 9 autoturisme și 25 de persoane, intre care 5 minori. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Citește și: De noaptea mintii! Ion Sanduloiu:…

- Un accident a avut loc, joi dimineața, pe Autostrada Soarelui, in apropiere de Pod Fetești. Au fost implicate opt autoturisme. Un alt accident, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc la kilometrul 183, in zona localitații Medgidia. Niciunul dintre incidente nu s-a soldat cu victime.

- Un accident a avut loc, joi dimineața, pe Autostrada Soarelui, in apropiere de Pod Fetești. Au fost implicate opt autoturisme. Un alt accident, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc la kilometrul 183, in zona localitații Medgidia. Niciunul dintre inc

- Un accident intre 4 mașini s-a produs sambata pe DN 13A, in localitatea Ghindari, județul Mureș. In cele patru mașini se aflau 14 persoane, intre care doi copii. O singura persoana a fost dusa la spital.

- Sambata dimineața, un accident rutier major a avut loc pe Autostrada A2, in direcția litoralului, la km 184. Evenimentul a implicat patru autoturisme și un TIR, in care se aflau 18 persoane, conform datelor furnizate de ISU Constanța. Traficul a fost deviat pe DN 22C de catre polițiști. In accident…

- Un carambol in care au fost implicate cinci autovehicule a avut loc astazi pe raza localitații Patrauți, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanta SMURD. Nu sunt persoane incarcerate. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme,…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in localitatea Jucu. Trei autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier. Coliziunea a survenit intre trei autoturisme. Traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Din primele informații accidentul s-a soldat cu pagube materiale. Cel mai probabil…

- Patru mașini au fost implicate intr-o coliziune in lanț dupa ce un șofer baut a incercat sa faca o depașire riscata pe DN 18, in Moisei, județul Maramureș. Trei oameni au ajuns la spital.