Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Roman – Falticeni, in localitatea Rosiori, judetul Suceava, s-a produs duminica un carambol in care au fost implicate doua autotrenuri si trei autoturisme. In urma accidentului, nu au rezultat persoane ranite. Traficul rutier este intrerupt…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca in Marea Neagra este „un relativ calm”, insa exista si informatii legate de existenta unor campuri de mine, iar pentru aceasta a aparut si o ingrijorare internationala. Italia a intervenit intr-o prima faza la o operatiune de deminare. Fii la…

- Doua gospodarii au ars, iar o alta a fost grav afectata de un incendiu izbucnit in municipiul Falticeni, din cauza unui conductor electric, a informat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, cpt. Alin Galeata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un accident grav s-a produs luni pe un drum european din județul Braila. Doua persoane sunt in stare grava dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au lovit frontal. Traficul auto prin zona este blocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un accident grav in care au fost implicate doua mașini a avut loc vineri dimineața pe DN 31, in județul Calarași. Traficul in zona este blocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Centrul Infotrafic: Circulatie oprita pe ambele sensuri ale DN 56 Craiova-Calafat, din cauza unui accident in care trei persoane au fost ranite Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Traficul rutier este oprit pe DN2, in apropierea comunei Miroslovesti, dupa ce un tir s-a rasturnat, soferul fiind ranit usor, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe DN2 Roman-Falticeni, in apropierea comunei Miroslovesti, judetul Iasi,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane avertizeaza ca luni dimineața ninge pe mai multe drumuri din țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…