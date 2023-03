Stiri pe aceeasi tema

- Un carambol intre doua masini si trei TIR-uri s-a produs pe DN 2 E85, in Posta Calnau, judetul Buzau. Mai multe persoane au fost ranite si au nevoie de ingrijiri medicale. Din primele date de la fata locului a reiesit ca in timp ce conducea un autoturism dinspre Buzau catre Ramnicu Sarat, un sofer in…

- Doua persoane au fost grav ranite, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, la iesirea din municipiul Urziceni catre Buzau. Un autoturism a iesit de pe sosea, la traversarea unui pod, si a cazut in gol intr-un canal de irigatii betonat. Potrivit IPJ Ialomita, un barbat de 73 de ani care conducea…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz a avut loc, luni dimineața, in Oradea. 15 persoane au fost transportate la spital. Pompierii militari oradeni au intervenit pentru salvarea victimelor accidentului rutier, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in…

- Sapte persoane au fost transportate la spital, marti dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe drumul european 85, in judetul Bacau. Un microbuz in care se aflau 13 persoane a izbit, violent, din spate, remorca unui autotren. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc…

- Patru persoane s-au accidentat, sambata, pe partiile din Poiana Brasov si Masivul Postavaru, doua dintre ele fiind transportate la spital. O alta a primit ajutor din partea salvamontistilor dupa ce a suferit o criza de epilepsie, in timp ce se plimba. Reprezentantii Salvamont Poiana Brasov au anuntat…

- Circulatia este complet blocata vineri dupa-amiaza pe DN2 Urziceni – Buzau, din cauza unui TIR care a derapat, in zona localitatii Mihailesti. CNAIR a instituit restrictii de tonaj pe doua drumuri din judetul Buzau. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autotren care a…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…

