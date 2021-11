Carambol cu 21 de mașini, pe DN15! Saptamana a inceput cu ceva emoții pentru persoanele aflate la bordul mai multor autoturisme, care au fost implicate intr-o ciocnire in lanț. S-a intamplat luni dimineața, in județul Mureș. Polițiștii si salvatorii au fost anunțați, in dimineața zilei de luni, despre producerea unui accident rutier in care au fost implicate mai multe autoturisme. S-a aflat […] The post Carambol cu 21 de mașini, pe DN15! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

